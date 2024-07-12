Рябков: диалог о стратстабильности с США невозможен по определению

Диалог с Вашингтоном о стратегической стабильности в нынешних условиях невозможен по определению, заявил в эфире Первого канала замглавы МИД России Сергей Рябков. RT на русском

«Есть аспекты, где мы не подтверждаем по принципиальным соображениям готовность пойти навстречу пожеланиям США. Здесь я имею в виду прежде всего диалог по стратегической стабильности и по перспективам контроля над ядерными вооружениями», - указал Рябков. «Они нас считают противником, который должен потерпеть поражение, наряду с этим не моргнув глазом предлагают вести такой диалог. Это невозможно по определению», - заявил замминистра иностранных дел, отвечая на соответствующий вопрос. ТАСС

Ранее Рябков заявил, что до пересмотра Вашингтоном «своей глубоко враждебной антироссийской линии» невозможно вернуться к теме диалога по глобальной безопасности. Lenta.ru