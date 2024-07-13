Новый президент Ирана заявил об отношениях с Россией

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал, как теперь Иран будет строить отношения с другими странами, в том числе – с Россией.

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«Я буду продолжать уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в рамках таких структур, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС», – пишет иранский президент в своей программной статье для издания Tehran times.



Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана, набрав 53,6% голосов

Пезешкиан отметил, что сотрудничество с РФ и Китаем имело для Ирана стратегическое значение и останется таковым и впредь.

Ранее «СП» писала о том, что Финляндия может открыть границу с Россией, когда изменится ситуация с безопасностью.