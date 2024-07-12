Песков: Путин не передавал посланий Трампу с Орбаном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал посланий Дональду Трампу от президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Газета.Ru

«Нет, господин Орбан не информировал Путина об этих своих планах (встречи с Трампом - прим. ТАСС) и никаких ни писем, ни посланий - ни письменных, ни устных - не передавалось», - сказал представитель Кремля. ТАСС

Напомним, Орбан совершил мировое турне с «мирной миссией», в ходе которого посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. В США премьер Венгрии также встретился с Трампом. После встречи с ним Орбан заявил, что Трамп сможет «решить вопрос» с украинским кризисом. Деловая газета «Взгляд»