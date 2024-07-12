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«Весь мир обратил внимание»: Песков прокомментировал оговорки Байдена

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков в пятницу, 12 июля, дал еще один комментарий по поводу оговорок президента США Джо Байдена на саммите НАТО.

Песков прокомментировал оговорки Байдена
© Администрация президента РФ
— В Кремле обратили внимание на то, что весь мир обратил внимание. И комментариев здесь быть не может. Понятно, что это оговорки. Понятно, что они получили такой широкий резонанс. Но это не наше дело, это внутреннее дело США, — передает слова Пескова РИА Новости.

Также пресс-секретарь ответил на вопрос журналиста о том, является ли оговорка американского политика пророческой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила насчет оговорки главы США Джо Байдена, который во время саммита НАТО ошибся и предоставил слово президенту России Владимиру Путину вместо президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, «российское вмешательство в американские выборы» уже невозможно скрыть — налицо пророссийский кандидат.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал публичный провал Байдена «закатом цивилизации». Он удивился, как такой человек мог стать главой государства.

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