Песков: Путин не передавал посланий Трампу с Орбаном

Президент России Владимир Путин не передавал через венгерского премьера Виктора Орбана никаких посланий для 45-го президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Орбан не информировал Путина о своих планах по встрече с Трампом, и никаких писем или посланий, как письменных, так и устных, не передавалось, сказал Песков, передает ТАСС.

Напомним, Орбан совершил мировое турне с «мирной миссией», в ходе которого посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. В США премьер Венгрии также встретился с Трампом. После встречи с ним Орбан заявил, что Трамп сможет «решить вопрос» с украинским кризисом.