В Кремле прокомментировали намерения Турции вступить в ШОС

Кремль знает о намерении Турции стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), однако есть ряд противоречий. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, членство Турции в НАТО противоречит основополагающим документам ШОС.

«Действительно, нам известно о намерении Турции присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, там есть определенные противоречия, связанные с обязательствами и с позицией по основополагающим [моментам] Турции как члена НАТО, и с мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах ШОС», - пояснил Дмитрий Песков.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что целью Анкары является постоянное членство страны в Шанхайской организации сотрудничества и этот вопрос был поднят в Астане.

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На саммите ШОС, который проходил 3–4 июля в Астане, десятым полноправным членом организации стала Белоруссия. Аналогичным статусом обладают Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.