Песков заявил о проблемах с вступлением Турции в ШОС

У Турции есть проблемы с вступлением в Шанхайскую организацию сотрудничества. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о намерении Анкары стать полноправным членом ШОС, для этого нужно преодолеть ряд противоречий.

«Действительно, нам известно о намерении Турции присоединиться к ШОС. Но там есть определенные противоречия, связанные с обязательствами и позицией Турции как члена НАТО и с мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах ШОС. Интерес к ШОС проявляют много стран, и эта тема постоянно на повестке дня. Точных сроков [вступления Турции в ШОС] пока нет», — заявил Песков.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО заявил, что его целью является вступление Турции в ШОС. Он сказал также, что обсуждал эту тему с лидерами России и Китая на прошедшем неделю назад в Астане саммите ШОС. На текущий момент Турция является страной-наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества.