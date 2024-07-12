Российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, все возможные проблемы связаны с устареванием местного оборудования компании, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Нет, планов таких не было... Речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — заявил он. RT на русском

Он не исключил, что российские компании и ведомства обращались в компанию с просьбой об исправлении работы видеохостинга. По словам Пескова, «диалог идет». Однако проблема заключается также в том, что сама компания Google и YouTube в частности заняли антироссийскую позицию. Ura.Ru