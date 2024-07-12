Посольство РФ прокомментировало сообщения об аресте россиян в Австралии

Посольство России в Австралии назвало информацию об аресте россиян по обвинению в попытке шпионажа новой волной антироссийской паранойи. Газета.Ru

«Цель этой кампании очевидна — поднять здесь новую волну антироссийской паранойи, отвлекая австралийцев от многочисленных провалов политики правящей лейбористской партии», — считают в посольстве. RT на русском

Ранее в ABC сообщили, что австралийская полиция задержала супружескую пару по подозрению в шпионаже в пользу России. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Lenta.ru