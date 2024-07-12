Захарова посмеялась над реакцией чиновников США на оговорки Байдена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на лица американских чиновников, когда во время пресс-конференции президент Джо Байден назвал своего конкурента Дональда Трампа вице-президентом. Отрывок с трансляции она опубликовала в своем Telegram-канале.

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На отрывке запечатлены высокопоставленные американские чиновники, в том числе координатор стратегический коммуникаций в Совбезе США Джон Кирби и глава Пентагона Ллойд Остин. Байден в этот момент оговаривается и называет Трампа вице-президентом, отмечая, что у него высокий шансы выиграть выборы. Кирби, Остин и другие после этой ошибки политика погрустнели, а один из них взялся за лицо.

«Мне кажется, эти профили должны быть отлиты в медали «На здоровье!» первой степени свежести», — прокомментировала эту ситуацию Захарова.



Ранее дипломат также прокомментировала другую оговорку Байдена — тогда он во время публичного мероприятия ошибочно передал слово президенту России Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского. Захарова пошутила, заявив, что украинский политик — «налицо пророссийский кандидат».