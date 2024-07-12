Слуцкий назвал политику США кровожадным безумством

Американская внешняя политика, направленная на сохранение ускользающей гегемонии, представляет собой «кровожадное безумство». США продолжают путь эскалации и втягивают в него весь блок НАТО. Такое заявление в пятницу, 12 июля, сделал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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По его словам, попытка президента Соединенных Штатов Джо Байден оскорбить президента России Владимира Путина в очередной раз доказала общественности наличие у лидера США «прогрессирующего когнитивного расстройства».

— И еще немного «по Фрейду»: «кровожадное безумство» — очень точная характеристика американской внешней политики по удержанию ускользающей гегемонии. Мы видели это в бывшей Югославии, Ираке, Ливии, Сирии. Вашингтон теперь также не скрывает прямого участия в военных преступлениях киевского режима, — заявил Слуцкий в своем Telegram-канале.



Слуцкий задался вопросом о высказывании Байдена о Путине, как о руководителе Украины. По словам депутата, таким образом глава Белого дома признал «нелегитимность кровавого клоуна» или неизбежность победы России в конфликте.

Он также отметил, что, говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Он назвал его «убийцей», на что Путин пожелал ему здоровья и сказал, что оценивать других людей равносильно тому, чтобы смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине он называл Путина «диктатором», «мясником», «военным преступником».

Во время пресс-конференции по итогам состоявшегося в Вашингтоне саммита Североатлантического альянса президент Соединенных Штатов Джо Байден оскорбил президента России Владимира Путина.