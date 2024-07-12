Оговорка американского лидера Джо Байдена, назвавшего президента России Владимира Путина главой Украины, не является пророческой, сообщил Life.ru официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Байден на саммите НАТО, представляя Владимира Зеленского, заявил, что передает слово «президенту Украины Владимиру Путину».

Не думаю, — ответил Песков на соответствующий вопрос.



Ранее источник в американской администрации рассказал Daily Mail, что в Белом доме на протяжении многих лет скрывали истинное состояние Байдена. Для этого нанимались даже специальные сотрудники, однако американский лидер сделал эти усилия напрасными, когда принял участие в дебатах с экс-главой государства Дональдом Трампом.

Как уточняется в публикации, для сокрытия состояния политика сотрудники намеренно ограничивали доступ репортеров к Байдену, а также находили низкие лестницы для самолетов. Кроме того, они составляли карточки с инструкциями для мероприятий крупным шрифтом и оправдывали оговорки президента.

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До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Байден показал, что на самом деле является «пророссийским кандидатом». По словам дипломата, после оговорки она ждет «истерику» экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон относительно «нападения на американскую демократию».