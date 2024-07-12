Вмешательство России в выборы в США «невозможно скрыть», а президент Джо Байден является пророссийским кандидатом. Об этом иронично заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне президент США Джо Байден во время своего выступления на саммите НАТО заявил, что хочет передать слово президенту Украины, «у которого столько же отваги, сколько и решимости», назвав при этом имя российского лидера Владимира Путина.

Комментируя оплошность Байдена, Захарова иронично отметила, что «пресловутое «российское вмешательство в американские выборы» уже невозможно скрыть».

«Налицо пророссийский кандидат, которым управляет «рука Кремля». Ждем истерику Хиллари Клинтон по поводу «нападения на американскую демократию» и доклад Госдепа о раскрытии заговора «внутренних террористов»», - заявила она.



Ранее США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. Расследование дела было названо Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»), в его рамках сотрудники ФБР проверяли соратников Дональда Трампа на возможную связь с Москвой. При этом никаких доказательств российского вмешательства в голосование представлено не было. Трамп же назвал обвинения голословными и сравнил преследование с «охотой на ведьм».

В этом году Трамп и Байден являются основными кандидатами на высший государственный пост. 27 июня в США прошли теледебаты между ними. 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу.