Антонов заявил, что НАТО встала на путь подготовки войны

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне продемонстрировал, что члены блока бесповоротно следуют курсу конфронтации и подготовки войны. Об этом заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов.

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"Вашингтонский саммит показал, что натовцы бесповоротно встали на путь конфронтации и материальной подготовки войны. США и их сателлиты мобилизуют максимум ресурсов для сохранения своей терпящей крах гегемонии, - отметил дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале посольства РФ в США. - Врагами объявляются все, кто отказывается подчиняться диктату и воле Запада. Россия вновь названа первостепенной угрозой. Подтверждена политика НАТО по отказу от серьезных переговоров с нашей страной. США не хотят искать компромиссы и требуют от нас безропотно согласиться с движением военной машины альянса на восток".



Антонов добавил, что разумные мысли о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине на саммите НАТО в Вашингтоне заглушались русофобской риторикой.