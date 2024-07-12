Антонов заявил, что НАТО встала на путь подготовки войны
Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне продемонстрировал, что члены блока бесповоротно следуют курсу конфронтации и подготовки войны. Об этом заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов.
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"Вашингтонский саммит показал, что натовцы бесповоротно встали на путь конфронтации и материальной подготовки войны. США и их сателлиты мобилизуют максимум ресурсов для сохранения своей терпящей крах гегемонии, - отметил дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале посольства РФ в США. - Врагами объявляются все, кто отказывается подчиняться диктату и воле Запада. Россия вновь названа первостепенной угрозой. Подтверждена политика НАТО по отказу от серьезных переговоров с нашей страной. США не хотят искать компромиссы и требуют от нас безропотно согласиться с движением военной машины альянса на восток".
Антонов добавил, что разумные мысли о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине на саммите НАТО в Вашингтоне заглушались русофобской риторикой.
"Мир на Украине рассматривается через призму стратегического поражения России. Нашу страну представляют чуть ли не исчадием ада. Пора бы прекратить строить иллюзорные "замки" и понять - Российская Федерация была, есть и будет. Победить нас никому не суждено, - отметил дипломат, слова которого приводятся в телеграм-канале посольства РФ. - Некоторые трезвые мысли на саммите в пользу политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта "забивались" русофобской риторикой. Слушать и слышать кого-либо, кроме себя, "ястребы" не желают, да, видимо, и не способны".