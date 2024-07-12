Байден заявил об отстутствии причин разговаривать с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что пока не готов к прямому взаимодействию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, утверждая, что пользы от контакта на данный момент не было. Об этом сообщает ТАСС.

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Байден подчеркнул, что в текущий момент у него нет веских причин говорить с Путиным.

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Президент США добавил, что российский лидер «мало на что готов пойти в плане изменения своего поведения». По словам Байдена, он не готов говорить с Путиным, пока он не будет готов изменить свое поведение.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что основополагающие документы, которые лежали в основе международной стабильности, были разрушены США.

Во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС российский лидер заявил, что Россия может действовать зеркально, если комплексы ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США появятся где-то.

Также Путин предложил возобновить производство ударных систем РСМД. Причиной тому президент указал то, что США активно используют и производят подобное оружие. Глава государства отметил, что Вашингтон вышел из договора по ракетам малой и средней дальности «под надуманным предлогом».

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