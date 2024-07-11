Захарова заявила о намеренном теракте против детей со стороны ВСУ

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале призвала международное сообщество немедленно осудить удар ВСУ по детям в Шебекино.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил ранее, что в одном из дворов Шебекино играла группа детей.

Оператор беспилотника ВСУ целенаправленно сбросил на них взрывное устройство. Пять ребят пострадало, двое тяжело, уточнил глава региона.

ВСУ ударили по детской площадке под Белгородом

«Намеренный теракт против детей! Кровавые банковые твари должны быть немедленно подвергнуты международному осуждению!», — подчеркнула Захарова.



Напомним, что на Банковой улице в Киеве располагаются правительственные учреждения, в частности, резиденция президента.