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Кремль отреагировал на решение США по дальнобойному оружию в ФРГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США о возможном размещении дальнобойного оружия в Германии может привести к холодной войне. Об этом пишет РИА «Новости».

Кремль отреагировал на решение США по дальнобойному оружию в ФРГ
© globallookpress.com

Накануне в Пентагоне сообщили, что США в 2026 году приступят к размещению в ФРГ дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и «гиперзвуковом оружии».

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Журналисты попросили пресс-секретаря прокомментировать намерения американского оборонного ведомства.

«Идем уверенными шагами к холодной войне. Все это уже было», — отметил Песков.
Политика
Дмитрий Песков
Пентагон