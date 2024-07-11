Кремль отреагировал на решение США по дальнобойному оружию в ФРГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США о возможном размещении дальнобойного оружия в Германии может привести к холодной войне. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне в Пентагоне сообщили, что США в 2026 году приступят к размещению в ФРГ дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и «гиперзвуковом оружии».

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Журналисты попросили пресс-секретаря прокомментировать намерения американского оборонного ведомства.