ФРГ, США, Франция, Британия напрямую участвуют в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Журналист попросил представителя Кремля прокомментировать планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии.

«Та же Германия, США, Франция, Великобритания напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины», — отметил Песков.



Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал интересующее Запад богатство Украины. По его словам, западные компании «захватили» земельные угодья на Украине, из-за чего иностранные правительства теперь помогают Киеву. Многие земли они уже захватили за счет приватизации, добавил он.