Захарова ответила на обвинения Киева в адрес России

Обвинения украинских властей в отношении России в ударах по гражданским объектам являются очередной провокацией. Об этом заявила 11 июля в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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В ходе ракетного удара российской армии 8 июля по Киеву одна из ракет попала в крупнейшую детскую больницу Украины «Охматдет». По данным украинских СМИ, погибли два человека и еще 32 получили ранения, включая восемь детей. В Киеве считают, что по больнице ударила российская ракета. При этом пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что в здание попала ракета украинской системы противовоздушной обороны.

«Вы посмотрите, какому обстрелу, каким атакам подвергаются территории, которые Киев до сих пор называет как бы своими, обстреливая их почем зря, не щадя детей, женщин, стариков. И когда Россия отвечает, нанося удары по военным объектам той самой киевскорежимной инфраструктуры, которая в основном спрятана в жилых кварталах, гражданских помещениях для того, чтобы прикрываться живым щитом, у них начинается не просто истерика, они постоянно подводят это к очередной политической провокации, которую мы, собственно, вчера и наблюдали», — сказала дипломат.



По ее словам, данная ситуация очень напоминает провокацию в Буче, которая была необходима Киеву, чтобы оправдать в глазах мировой общественности замораживание переговоров с Россией по требованию Запада.

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Захарова напомнила, что весной 2022 года переговоры между российской и украинской делегациями должны были перейти к финалу, уже был согласован соответствующий документ, однако бывший в то время премьер-министром Великобритании Борис Джонсон настоял на том, чтобы Украина заблокировала переговорный процесс.

«Но ведь каким-то образом нужно было объяснить аудитории во всем мире, а почему киевский режим сначала запросил переговоры, а потом от этих переговоров отказался. Нужен был какой-то весомый аргумент. Вот для чего появилась Буча», — пояснила дипломат.



Она также указала на то, что провокация с «Охматдетом» появилась как раз тогда, когда мировое сообщество занялось поиском очередного дипломатического пути урегулирования украинского конфликта. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан облетел несколько мировых столиц со своей «мирной миссией».