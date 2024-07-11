Путину рассказали об инциденте с Екатериной II на Катальной горке

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Ораниенбаума осмотрел павильон Катальной горки - "прообраза" современной бобслейной трассы - и услышал рассказ о случившемся на ней инциденте с императрицей Екатериной II.

Экскурсию по комплексу президенту проводил генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков, сопровождали главу государства министр культуры Ольга Любимова и глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Экскурсия началась с посещения павильона Катальной горки. Президенту продемонстрировали репродукцию восстановленной горки, которая фактически является прообразом современный бобслейной трассы. Только для катания на ней использовались коляски на колесах.

Во время осмотра Миллер рассказал президенту об инциденте, который произошел с императрицей, катавшейся на горке. По легенде, коляска, в которой находилась Екатерина ll, сошла с полозьев, но графу Орлову удалось, приложив большие усилия, ее остановить.

Президент в павильоне посетил буфетную и кухню, где разогревались блюда, приготовленные в Большом Дворце, круглый зал, в котором обедали гости и фарфоровую гостиную.

Продолжилась экскурсия в Китайском дворце. Его реставрация продолжалась 20 лет, но сегодня открыты все 15 залов мужской и женской части здания.

Мужская половина дворца состоит, в том числе из гардеробной, опочивальни, гостиной, зала муз. Жемчужиной дворца является стеклярусный кабинет. По словам работников комплекса, таких кабинетов в мире всего три, стены в них вышивались вручную, но самая большая комната находится в Санкт-Петербурге в Ораниенбауме.

Мужскую и женскую часть Китайского дворца объединяет большой зал. В женской части находится штукатурной кабинет, китайская комната, китайская галерея, китайская опочивальня, портретная комната и кабинет Екатерины II.

Павильон Катальной горки

Катальная горка - грандиозный увеселительный комплекс, возведенный в конце 1750-х - 1774 годах по проекту Ринальди для Екатерины II. Ансамбль был предметом ее гордости, императрица непременно приводила сюда гостей. Комплекс состоял из павильона, летней катальной горы и крытых галерей-колоннад протяженностью 532 м. Спусковая площадка располагалась на высоте 20 м. Сложное инженерно-техническое сооружение катальных гор имело один прямой и три волнообразных деревянных ската, высота которых последовательно уменьшалась и преодолевалась за счет инерции, а также три колеи: центральная - для катания на специальных колясках, боковые - для их подъема. Катались с горы до 1801 года, пока она не начала медленно разрушаться. В 1813 году колоннады рухнули, в конце 1850-х их руины разобрали, остался только павильон.