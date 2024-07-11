Путин приехал в Ораниенбаум

Президент России Владимир Путин, работающий сегодня в Санкт-Петербурге, приехал в дворцово-парковый комплекс Ораниенбаум, где около месяца назад после долгой реставрации полностью открылся Китайский дворец Екатерины II - уникальный памятник архитектуры в стиле рококо.

Китайский дворец был возведен в конце 1750-1768 годов итальянским архитектором Антонио Ринальди. Несмотря на внешнюю сдержанность, внутренняя отделка изысканна и нарядна. Специалисты считают самой значимой частью живописной коллекции плафоны, выполненные мастерами Венецианской академии живописи.

Свое название дворец получил благодаря любимым интерьерам императрицы, выполненным в стиле шинуазри - ориенталистском подражании китайской архитектуре. Дворец остался одной из немногих императорских резиденций в пригородах Петербурга, практически не пострадавших в годы Великой Отечественной войны, благодаря чему памятник сохранил оригинальные интерьеры и внешний облик.

Построенный как летняя резиденция, дворец в XVIII веке не использовался как жилое помещение. Екатерина II приезжала в свой "маленький домик" 48 раз вместе с гостями провести приемы и банкеты. Она понимала художественную ценность своей "редкой драгоценной игрушки" и нарочито демонстрировала ее знатным иностранным персонам.

В середине XIX века по желанию новой владелицы Ораниенбаума княгини Елены Павловны, супруги великого князя Михаила Павловича, был надстроен второй этаж, появилась застекленная галерея. Позже дворец вновь сменил хозяев, а в 1918 году был национализирован и спустя еще четыре года - открыт как музей.

В послевоенные годы дворец реставрировался, но главную проблему, связанную с климатическим состоянием, реставраторам тогда не удалось решить. Отсутствие так называемого консервативного отопления на зиму оказало неблагоприятное воздействие на сохранность внутренней отделки. С 2004 по 2009 годы благодаря поддержке "Газпрома" были проведены исследовательские и реставрационные работы по фасадам дворца, выполнены укрепление фундамента, гидроизоляция с внешней стороны здания, заменена кровля. С 2009 по 2024 годы проводилась масштабная поэтапная реставрация 17 основных интерьерных залов и других помещений. Появилась и система контроля температурно-влажностного режима. Как уточняется в справочных материалах Кремля, "объем финансирования в рамках благотворительности - 1,44 млрд рублей".

Павильон Катальной горки

Катальная горка - грандиозный увеселительный комплекс, возведенный в конце 1750-х - 1774 годах также по проекту Ринальди для Екатерины II. Ансамбль был предметом ее гордости, императрица непременно приводила сюда гостей. Комплекс состоял из павильона, летней катальной горы и крытых галерей-колоннад протяженностью 532 метра. Спусковая площадка располагалась на высоте 20 метров. Сложное инженерно-техническое сооружение катальных гор имело один прямой и три волнообразных деревянных ската, высота которых последовательно уменьшалась и преодолевалась за счет инерции, а также три колеи: центральная - для катания на специальных колясках, боковые - для их подъема. Катались с горы до 1801 года, пока она не начала медленно разрушаться. В 1813 году колоннады рухнули, в конце 1850-х их руины разобрали, остался только павильон.

Парадные интерьеры павильона - Круглый зал, Штукатурный и Фарфоровый кабинеты, лестница и вестибюль - сохранили и общий художественный замысел, и отделку 1760-1770-х годов. В Круглом зале и Штукатурном кабинете, например, сохранились уникальные полы из искусственного мрамора XVIII века. Фарфоровый кабинет искусствоведы называют жемчужиной павильона: на полочках-консолях с кронштейнами в виде фигурок диковинных обезьян и заморских птиц располагаются фарфоровые фигуры.

Павильон Катальной горки был открыт после реставрации два года назад. Здесь также стало возможным контролировать температурно-влажностный режим, а колер XVIII века, найденный на парадной лестнице, позволил установить исторический цвет фасадов здания. После реставрации впервые в истории павильона продемонстрированы экспозиции "кухонь" первого этажа и цокольный этаж с полностью раскрытой исторической кладкой XVIII века, где можно увидеть макет катальной горы и колясочку, воссозданную по чертежам Ринальди.

Павильон Катальной горки - единственный сохранившийся в России памятник подобных увеселительных сооружений XVIII века.

Ораниенбаум

Своим возникновением Ораниенбаум обязан завоеваниям Петра I в ходе Северной войны. В 1707 году "за особенные заслуги" Меншикову, назначенному генерал-губернатором освобожденного края, даруется титул герцога Ижорского. Место для своего дворца Меншиков выбирает поблизости от царской резиденции Петергоф. Здесь был выстроен обращенный к заливу дворец с украшенным фонтанами парком, впоследствии названный Нижним. После опалы Меншикова в 1728 году Ораниенбаум был конфискован и 15 лет находился в ведении Канцелярии от строений.

С 1743 года Большой дворец и Нижний сад становятся резиденцией наследника престола - будущего императора Петра III и его супруги - будущей императрицы Екатерины II. Для размещения живописной коллекции великого князя возводится Картинный дом, где также располагаются библиотека, кунсткамера, оперный зал. На месте "потешной" крепости Святого Петра появляется каменный дворец и маленькая крепость о пяти бастионах "Петерштадт".

Стремясь превзойти супруга, Екатерина решает выстроить не только дворец, ей хочется создать целый комплекс дворцовых и парковых сооружений, объединенных увеселительным садом.

Во время Великой Отечественной войны Ораниенбаум не был захвачен фашистами и уцелел. В 1941-1943 годы дворцы Ораниенбаума охранял Николай Михайлов, который вместе с двумя детьми следил за дворцами, тушил зажигательные бомбы, предотвращал разграбление. В годы блокады в Картинном доме была организована парковая школа, в Верхнем парке располагался штаб 48-й стрелковой дивизии.