Песков: независимые страны хотят развивать отношения с РФ

Запад пытается прервать и исключить контакты представителей власти различных стран с Россией, но государства глобального Юга склоняются к тому, что необходимо всемерно развивать отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Это, к сожалению, постоянная практика последних лет. Она имеет тенденцию к усугублению. Пытаются прервать, исключить любые контакты всех представителей всех ветвей власти", - сказал он, комментируя информацию о том, что на участников Парламентского форума БРИКС оказывалось давление со стороны Запада. "Но, как мы видим, страны глобального Юга и глобального большинства больше склоняются к тому, что необходимо всемерно развивать отношения", - подчеркнул представитель Кремля.

