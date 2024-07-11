В Совфеде предупредили о жестком ответе на размещение ракет США в ФРГ

Россия ответит жестко и адекватно в том случае, если Соединенные Штаты развернут свои дальнобойные ракеты на территории Германии, заявила журналисту ВГТРК Павлу Зарубину председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что у Берлина нет права размещать на своей территории подобные вооружения.

Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ тогда России будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие такого плана, — по тем соглашениям, которые были подписаны, — сказала Матвиенко.



Ранее первый заместитель руководителя комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что Минобороны России уже готовит ответные меры на фоне заявления США о готовности разместить в ФРГ дальнобойные ракетные вооружения. По его словам, было бы интересно наблюдать «истерию и вопли» Запада в случае принятия Москвой симметричного решения по размещению аналогичных ракет, например, на Кубе или в Венесуэле.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты планируют начать развертывание своих дальнобойных вооружений на территории Германии в 2026 году. Помимо прочего, в ФРГ будут направлены и гиперзвуковые ракеты. В числе планируемых к размещению вооружений, в частности, будут ракеты SM-6 и Tomahawk.