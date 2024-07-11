Захарова назвала истинную причину размещения американских ракет в Германии

Решение Вашингтона и Берлина развернуть на территории Европы американские ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования оказалось попыткой спасти репутацию президента США Джо Байдена, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По мнению дипломата, этим страны хотят сместить внимание с провалов хозяина Белого дома.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал план США и Германии по размещению ракет в Европе деструктивным, но ожидаемым шагом. Он отметил, что Москва заблаговременно начала работу по контрмерам. При этом Россия объявит об ответном шаге, как только будет принято соответствующее решение.

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По мнению военного эксперта Алексея Суконкина, в качестве реакции на размещение американского оружия в Европе Москва может разместить свои ракеты средней и меньшей дальности на Кубе. Кроме того, он не исключил появление китайских ракет в Латинской Америке.