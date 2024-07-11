Путин заявил о давлении Запада для доминирования в мире

Западные страны прибегают к силе и шантажу, а также пытаются ограничивать прямые контакты законодателей, что противоречит принципу свободного межпарламентского сотрудничества. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, выступая на Парламентском форуме БРИКС, пишет РИА Новости.

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Х Парламентский форуме БРИКС проходит в Санкт-Петербурге 11-12 июня. Сегодня в его работе принял участие президент России.

По словам главы государства, Запад пытается сохранить доминирующее положение в мире и «в ход идут силовое принуждение, односторонние санкции, избирательное применение правил торговли, шантаж».

«Мы видим и попытки ограничить прямые контакты законодателей, что противоречит принципу свободного межпарламентского сотрудничества, суверенному праву официальных представителей каждого государства отстаивать его национальные интересы», - заметил Владимир Путин.



Ранее Владимир Путин заявил о том, что Россия продолжит взаимовыгодное партнерство со всеми государствами, разделяющими ценности свободы и справедливости, и выступает за равную и неделимую безопасность. Он также отмечал, что перемены сегодня происходят стремительно и необратимо, а многополярный мир уже стал реальностью.