Страны — участники БРИКС столкнулись с сопротивлением со стороны государств «золотого миллиарда», заявил президент РФ Владимир Путин. RT на русском

«Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, [это] процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный», - сказал Путин во время проведения X Парламентского форума БРИКС, проходящего в Санкт-Петербурге. ТАСС

«Усилия со стороны участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит отдельных государств, так называемого «золотого миллиарда», — отметил глава государства. Газета.Ru