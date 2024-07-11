Председатель Заксобрания Карелии отправится в зону спецоперации

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович отправится в зону спецоперации. Об этом он заявил в четверг на сессии парламента.

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Как сообщает пресс-служба Заксобрания республики на своей странице в соцсети, Шандалович будет исполнять полномочия спикера на непостоянной основе. За это проголосовали депутаты Заксобрания.

Элиссан Владимирович Шандалович родился 21 апреля 1964 года. В 1990 году окончил медицинский факультет Петрозаводского государственного университета, а потом и экономический факультет. Работал главврачом Медвежьегорской районной больницы, Республиканской больницы им. В.А. Баранова.

В зоне спецоперации будет занят по специальности.