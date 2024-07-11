Песков заявил, что у саммита по Украине с участием Москвы нет повестки

Возможный саммит с участием Москвы и Киева не имеет сейчас содержательного наполнения. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о том, что мероприятие может пройти в Саудовской Аравии. Москва24

«Никакой точной субстанции сейчас на этот счёт нет. Нет и понимания, о какой повестке дня может идти речь. Место проведения важно, но это вторично. О каких предложениях может идти речь?» — заявил он. RT на русском

Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что украинское правительство рассчитывает организовать второй саммит по мирному урегулированию конфликта с участием представителей из России. По данным агентства, Киев хочет провести конференцию до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре текущего года. Утверждалось, что Украина рассчитывает на мероприятие, где будут поставлены «ясные цели» и определены желаемые итоги. News.ru