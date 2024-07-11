В Кремле оценили итоги саммита НАТО

Североатлантический альянс вновь «весьма выпукло» подтвердил свою суть как конфронтационного объединения, он намерен подавить Россию, что требует соответствующих ответных действий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита НАТО, пишет ТАСС.

В этом году НАТО отмечает свое 75-летие. По итогам юбилейного саммита, который прошел в Вашингтоне, была принята декларация, закрепляющая «необратимый путь» Украины в альянс и наращивание военной мощи стран-членов объединения. В ней также подчеркивается, что НАТО считает Россию главной угрозой, и собирается расширять сотрудничество с балканскими странами, а также усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке.

«Североатлантический альянс еще раз весьма выпукло подтвердил свою суть. Это альянс, созданный в эпоху конфронтации с целью поддерживания конфронтации. Альянс выполняет свои функции. Происходит нагнетание напряженности на Европейском континенте», - прокомментировал итоги саммита Дмитрий Песков.



По словам пресс-секретаря президента России, продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам, а также намерение нанести стратегическое поражение Москве являются серьезными угрозами национальной безопасности и требуют ответных действий, пишет РИА Новости.

«Очевидно, что альянс преследует одну из главных своих целей - это подавление России, нанесение России стратегического поражения. Это обязывает нас очень глубоко анализировать принятые решения, состоявшиеся дискуссии, очень внимательно анализировать текст декларации, которая принята. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны», - заметил Дмитрий Песков.



В Кремле также отметили, что Североатлантический альянс полностью вовлечен в конфликт на Украине и такие вещи пора «назвать своими именами».

«НАТО де-факто полностью вовлечен в конфликт вокруг Украины. Это нужно констатировать, и в данном случае все процессы здесь уже пора называть своими именами», - заявил он.



Напомним, что в декларации, принятой по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, шесть отдельных пунктов посвящены долгосрочной поддержке Украины. В частности, Североатлантический альянс намерен предоставить Киеву «минимальное базовое финансирование» в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и «обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности для победы».

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Одновременно с этим в НАТО заявили об отсутствии стремления к конфронтации с Москвой и готовности «сохранять каналы связи, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации».