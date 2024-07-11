Давление ЕС на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана показывает, как сложно пробиваться «трезвым голосам» через конфронтацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Мы видим, что есть [на Западе] лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов, более перспективных взглядов. Мы видим, какому давлению они подвергаются», — сказал он, приведя в пример заявления со стороны европейских лидеров по поводу действий Орбана. RT на русском

Ранее юридическая служба Европейского союза заявила, что поездка Виктора Орбана в Россию и его дипломатические контакты с президентом РФ Владимиром Путиным противоречат договорам Блока. Уточняется, что законы ЕС запрещают любые меры, которые могут поставить под угрозу достижение его целей. News.ru