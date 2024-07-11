В МИД РФ заявили, что США понесут наказание за «упорствование в грехе»

Соединенные Штаты непременно будут наказаны за то, что продолжают «упорствовать в своих заблуждениях», считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Дипломата цитирует ТАСС.

«Они упорствуют в своих заблуждениях, упорствуют в грехе своем собственном. Будут наказаны соответственно», — прокомментировал Рябков планы США нарастить свое военное присутствие в Африке и на Ближнем Востоке.



Дипломат также отметил, что стремление НАТО в целом расширять свое присутствие на восточных Балканах и в Черном море говорит о стремлении альянса к доминированию при отсутствии какой-либо позитивной повестки.

До этого Рябков отреагировал на планы Штатов в ближайшие годы разместить дальнобойные ракеты в Германии. По мнению замглавы МИД, решение о размещении ракет — это, прежде всего, элемент запугивания РФ и очередное звено в цепочке эскалации. Он также пообещал, что Россия даст на это военный ответ.