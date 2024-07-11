Песков ответил на вопрос о готовности России обсуждать стратегическую безопасность

Россия готова обсуждать вопросы стратегической безопасности только вкупе, а не отдельные их аспекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее российский военный корреспондент Александр Коц спрогнозировал сроки окончания специальной военной операции (СВО). По его мнению, спецоперация не закончится осенью, ее завершение произойдет не раньше января 2025 года.