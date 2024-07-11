В Кремле рассказали о дискуссии по коррекции ядерной доктрины России

В России ведутся дискуссии по коррекции ядерной доктрины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Пересмотр подходов к применению ядерного оружия не является единственным способом сдерживания, подчеркнул представитель Кремля.

В ночь на 11 июля по московскому времени была обнародована декларация по итогам саммита НАТО. В ней говорится о «необратимом пути» Украины в альянс и выделении Киеву 40 миллиардов евро в 2025-м году.

Ранее научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов оценил риск развязывания третьем мировой войны. По его мнению, Запад пытается «подорвать» Россию. В этой связи Караганов заявил о необходимости возрождения роли ядерного оружия как сдерживающего фактора.