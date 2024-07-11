Нарышкин отреагировал на сообщения о вмешательстве РФ в выборы в США

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал ложью сообщения западных СМИ, в которых Россия обвиняется во вмешательстве в выборы в США и в попытке на них повлиять. Lenta.ru

«В 2020 году подобная ложь уже использовалась рядом институций Соединенных Штатов Америки, с тем чтобы повлиять на результаты президентских выборов в пользу одного из кандидатов. Ныне это «версия-2024» подобной лжи. Прошу к этому так и относиться», - сказал он журналистам. ТАСС

Ранее СМИ писали, что представитель офиса директора национальной разведки США заявил, что Вашингтон якобы наблюдает попытки со стороны России оказать влияние на американских избирателей. RT на русском