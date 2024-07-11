СМИ: РФ послала резкое предупреждение премьеру Британии Стармеру по Украине

Россия послала предупреждение новому премьер-министру Великобритании Киру Стармеру о последствиях разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по территории России. Об этом пишет Daily Mail.

© Газета.Ru

В частности, пишет газета, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил сэра Кира Стармера об ответе, если Великобритания позволит Киеву нанести удар по РФ британским оружием.

Как напоминает Daily Mail, соответствующее предупреждение прозвучало после заявления британского премьер-министра о том, что Украина должна сама решать, как использовать поставляемое Лондоном оружие.

Новый премьер Британии прокомментировал удары Украины по территории России

10 июля газета Financial Times сообщила, что новое британское правительство под председательством Стармера не станет отменять решения предыдущих властей, разрешающие Украине наносить удары британским оружием по целям на территории РФ. По данным издания, премьер заявил, что Украина вправе сама решать, как использовать полученное оружие «в этих оборонительных целях».