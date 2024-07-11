Медведев высказался о судьбе Украины после принятия декларации НАТО

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что планы НАТО по Украине должны привести либо к исчезновению Украины, либо к исчезновению самого альянса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В декларации, принятой странами НАТО на саммите в июле 2024 года, был подтвержден «необратимый путь к полной евроатлантической интеграции Украины, в том числе к членству в НАТО». В декларации подчеркивается, что Украина получит приглашение в альянс, «когда все союзники согласятся на это и все условия будут выполнены».

«Вывод очевиден. Мы должны сделать всё, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого», - так это прокомментировал Медведев.



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Украинские власти рассчитывали, что на июльском саммите будет представлен конкретный план вступления страны в альянс, но этого не произошло. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что называть точные сроки вступления Украины в альянс пока рано.