Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал заявления о поддержке Украины и ее евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, прозвучавшие на саммите альянса.

— Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого, — написал политик в своем Telegram-канале.



В совместную декларацию по итогам саммита Североатлантического альянса, прошедшего в Вашингтоне, вошел пункт о будущем Украины. Помимо прочего в декларации говорится, что члены альянса хотят модернизировать свой ядерный потенциал, а также улучшить планирование в этой сфере. Члены НАТО планируют углублять сотрудничество с государствами Индо-Тихоокеанского региона.

В США раскрыли, что испугало союзников на саммите НАТО

Накануне государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что истребители F-16 поступят на Украину до конца лета 2024 года.

Американские СМИ назвали президента Украины Зеленского «подружкой невесты» после саммита НАТО. Такой статус глава Украины получил благодаря постоянным просьбам о помощи.