МИД России предупредил Германию о военном ответе на размещение американских ракет

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия даст военный ответ на размещение американских дальнобойных ракет в Германии. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в Белом доме сообщили, что в 2026 году США начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk, а также об экспериментальных гиперзвуковых вооружениях, дальность действия которых будет «значительно больше», чем у наземных огневых средств, размещенных в Европе сейчас.

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Рябков заявил, что с помощью размещения дальнобойных ракет в Германии Пентагон хочет нанести ущерб безопасности РФ. Дипломат назвал это решение «одним из звеньев эскалации», подчеркнув, что ответ России будет взвешенным.