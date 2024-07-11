МИД России предупредил Германию о военном ответе на размещение американских ракет

В МИД РФ пообещали военный ответ на дальнобойные ракеты в Германии
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия даст военный ответ на размещение американских дальнобойных ракет в Германии. Об этом пишет ТАСС.
Ранее в Белом доме сообщили, что в 2026 году США начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk, а также об экспериментальных гиперзвуковых вооружениях, дальность действия которых будет «значительно больше», чем у наземных огневых средств, размещенных в Европе сейчас.
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Рябков заявил, что с помощью размещения дальнобойных ракет в Германии Пентагон хочет нанести ущерб безопасности РФ. Дипломат назвал это решение «одним из звеньев эскалации», подчеркнув, что ответ России будет взвешенным.
«Без нервов, без эмоций будем вырабатывать прежде всего военный ответ на новую угрозу», - заявил Рябков.