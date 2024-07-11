В РФ отреагировали на участие Еревана в саммите НАТО

У Москвы вызывает сожаление участие Армении в саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина.

По его словам, Армения остается членом ОДКБ, выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической областях.

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«Вместо конструктивного подхода к обсуждению имеющихся у Еревана озабоченностей там, к сожалению, выбрали иной путь», — заявил замглавы МИД РФ.



Как указал дипломат, в Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками Альянса, особенно в части внедрения натовских стандартов, закупки вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки.

Галузин считает, что Ереван своими руками рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб, в том числе собственной безопасности.