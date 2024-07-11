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Антонов: планы США разместить РСМД в ФРГ несут угрозу международной безопасности

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что планы США разместить РСМД в Германии несут прямую угрозу международной безопасности и усиливают риски гонки ракетных вооружений.

«Несут прямую угрозу»: Антонов раскритиковал планы США по поводу РСМД в ФРГ
© РИА Новости

При этом такие действия Соединённых Штатов дипломат назвал серьёзной ошибкой Вашингтона.

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«Такие крайне дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности», — цитирует Антонова РИА Новости.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США могут попросить страны Азии разместить у себя РСМД.

При этом президент России Владимир Путин предупредил о зеркальном ответе на развёртывание США комплексов РСМД.

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