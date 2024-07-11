МИД: Москва не собирается участвовать в новом саммите по Украине

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, комментируя тему нового саммита по Украине, что Москва не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.

По его словам, в России слышат «прежнюю риторику в тщетном расчёте на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского».

Кроме того, дипломат подчеркнул, что сознательно игнорируются другие инициативы по урегулированию украинского кризиса.

НАТО разработает рекомендации по политике в отношении РФ до следующего саммита

«Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных «саммитах» участвовать не собираемся», — передаёт слова Галузина РИА Новости.



Ранее лидеры стран НАТО договорились выделить Украине €40 млрд в 2025 году.

Также заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что «смена декораций» в Соединённых Штатах может повлиять на решимость украинских властей пойти на переговоры.