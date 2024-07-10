Брат Белоусова опроверг обращение его «американской родни»

Обращение к министру обороны России Андрею Белоусову со стороны проживающей в США Натальи Вертинской, называющей себя родственницей главы ведомства, является фейком, заявил брат министра, экономист Дмитрий Белоусов, чьи слова приводит «Ридус». Он подчеркнул, что их семья не имеет родственников в Америке.

У нас нет ни родственников Вертинских, ни родственников в Америке. Соответственно, нет и сочетания родственников Вертинских в Америке, — заявил Белоусов.



Видеозапись с обращением Вертинской к министру обороны России распространили украинские СМИ. В них женщина призывает прекратить специальную военную операцию на Украине. Она также называет Белоусова дядей и утверждает, что «всегда знала его как доброго и порядочного человека».

Путин назвал Белоусова лучшим экономистом в стране

Ранее глава Минобороны России поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования на провокации со стороны США. В пресс-службе ведомства отметили возросшую активность американских стратегических беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря. США осуществляют разведку и целеуказания западному высокоточному оружию, поставляемому Украине для ударов по России.