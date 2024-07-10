В МИД рассказали, когда состоятся переговоры с Украиной

Москва не ставит никаких дедлайнов, не называет конкретные сроки проведения мирных переговоров с Украиной, рассказал замглавы МИД России Андрей Руденко. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, дипломат рассказал о ситуации с урегулированием украинского конфликта на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

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«Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать какие-то сроки, позиция президента вполне ясна — переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина», — отметил Руденко.



Замглавы МИД уточнил, что предложения со стороны Киева, озвученные в последнее время, не могут служить основой для серьезного разговора.