Хинштейн заявил, что YouTube сам "стреляет себе в ногу"

Блокируя каналы российских государственных СМИ и общественных деятелей, американский видеохостинг YouTube сам "стреляет себе в ногу", так как это подталкивает Россию строить собственную инфраструктуру, с развитием которой потребность в YouTube отпадет. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора (РКН) сообщили ТАСС, что YouTube с начала 2024 года заблокировал уже 83 канала российских государственных СМИ и общественных деятелей. Всего с 2020 года платформа ограничила доступ к 207 каналам.

"Своими блокировками YouTube, сам того не понимая, стреляет себе в ногу. Он буквально вынуждает нас строить собственную инфраструктуру, при которой надобность в услугах зацензурированного видеохостинга просто отпадет. Наглядный пример - постсанкционный рост ИТ-индустрии", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.



По мнению парламентария, действия видеохостинга можно назвать только цензурой.

"YouTube методично выжигает неугодную его покровителям точку зрения, используя площадку в качестве орудия в информационной войне с Россией", - добавил он.



Хинштейн также подчеркнул, что, судя по тенденции, темпы блокировок будут только наращиваться. "Поэтому предлагаю пользователям все-таки начать рассматривать и осваивать альтернативные отечественные площадки (RuTube, VK), чтоб потом в одночасье не остаться у разбитого корыта", - добавил он.