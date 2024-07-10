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Спикер Совфеда Матвиенко: работа БРИКС вызывает у США раздражение

Работа БРИКС вызывает у Соединенных Штатов раздражение. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, слова которой передает ТАСС.

Матвиенко рассказала о реакции США на работу БРИКС
© РИА Новости

Она подчеркнула, что Штаты стараются давить на страны, но процесс построения многополярного мира не остановить.

Матвиенко добавила, что сейчас 24 страны стоят в очереди на участие в БРИКС. Она связала это с тем, что страны «перестали бояться».

8 июля официальный представитель иранского МИД Насер Канани заявил, что Иран предложил распространить механизм объединения национальных платежных систем на все страны БРИКС.

Днем ранее посол России в Китае Игорь Моргулов сказал, что страны БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики, активно участвуют в формировании глобальной повестки. Дипломат отметил, что в БРИКС нет ведущей доминирующей силы. Совместными усилиями удалось создать культуру диалога в БРИКС, основанную на уважении пути развития друг друга, учете интересов друг друга. Это помогает участникам находить точки соприкосновения и решения самых сложных вопросов, подчеркнул он.

Политика
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