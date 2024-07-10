В МИД прокомментировали визит Моди в Россию

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву подтвердил, что Нью-Дели рассматривает Россию как своего стратегического партнера, не менее важного, чем США, отметил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Об этом пишет РИА «Новости».

Моди посетил РФ с двухдневным государственным визитом. В ходе поездки он встретился с президентом России Владимиром Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Кроме того, он присутствовал на ежегодном российско-индийском саммите.

Путин и Моди выступили с совместным заявлением

Руденко заметил, что в ходе переговоров были намечены неплохие перспективы для развития сотрудничества в разных областях, в первую очередь, в энергетике.

«По итогам визита будут приняты конкретные решения, которые позволят нам продвинуться, в том числе в экономической сфере», — констатировал дипломат.



Ранее Моди сообщил в соцсетях, что провел в Кремле продуктивные переговоры с Владимиром Путиным.