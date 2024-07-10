В МИД России заявили, что ситуация вокруг Тайваня может «выстрелить»

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что обстановка вокруг Тайваня потенциально может обостриться. Газета.Ru

«Действительно, потенциально это (ситуация вокруг Тайваня - прим. ТАСС) может в какой-то момент «выстрелить». Я не буду говорить о тех условиях, когда она может превратиться из латентного кризиса в кризис, но тем не менее такая перспектива существует», - сказал замминистра. ТАСС

До этого сообщалось, что министерство обороны Тайваня за сутки зарегистрировало 35 воздушных судов и восемь кораблей КНР у границ острова. Ura.Ru