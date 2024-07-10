Орбан рассказал, когда Путин ждет новых переговоров с Киевом

По мнению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, новые мирные переговоры Москвы и Киева могут состояться до конца текущего года. Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на отчеты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогу его визитов в Россию и Китай.

«Орбан уверяет, что Путин и Си Цзиньпин предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года», — пишет газета.



El País утверждает, что глава венгерского правительства в конфиденциальном отчете о поездках в Москву и Пекин утверждает, что его цель — представление Европой мирной инициативы для Украины.

Орбан среди прочего отметил, что Европа должна запустить мирную инициативу, не дожидаясь Вашингтона. По словам политика, политическое руководство в Вашингтоне в настоящее время занято предвыборной кампанией. Поэтому президент США вряд ли выступит с подобной инициативой в ближайшие месяцы.

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Также Орбан заявил, что обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой поддержать его мирную инициативу и объединить усилия по урегулированию конфликта на Украине.

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