Володин возглавит делегацию РФ на инаугурации президента Ирана

Российскую делегацию на инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана будет возглавлять председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщил Владимир Путин.

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В четверг, 11 июля, на полях Парламентского форума БРИКС глава российского государства встретился с председателем собрания Исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

"Скоро должна пройти инаугурация вновь избранного президента Ирана. Вот господин Володин, ваш коллега, будет возглавлять российскую делегацию", – подчеркнул президент во время общения с ним.



Досрочные выборы главы государства состоялись в Иране после гибели бывшего президента страны Эбрахима Раиси в результате авиакатастрофы. Перевозивший его и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.

Победу на президентских выборах одержал экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан, который относится к крылу реформистов. Таким образом он стал девятым президентом страны.

Граждане государства отдали за его кандидатуру более 16,3 миллиона голосов. За счет такого количества поддержавших Пезешкиана избирателей ему удалось обойти своего основного соперника – представителя духовного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности республики, консерватора Саида Джалили.