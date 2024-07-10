«Пусть не надеется»: в Совфеде высмеяли заявления Байдена о победе Украины

Заявления президента США Джо Байдена о победе Украины над Россией являются только его мечтами, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, у Киева нет никаких шансов выиграть в конфликте. Сенатор считает, что США и их союзники не способны здраво оценивать ситуацию в мире.

Президент США — неадекватный. Это понимают и в самих Штатах, поэтому все громче звучат заявления о том, чтобы снять его с выборов. Эти заявления о победе Украины — лишь его мечты. Так что пусть не надеется. Как бы не развивались события, Киев однозначно проиграет, никаких шансов выиграть у них нет. Просто американцы и их союзники в настоящее время не способны здраво оценивать ситуацию в мире и конкретно этот конфликт, — высказался Цеков.



Он подчеркнул, что сейчас действительно наступает поворотный момент в истории, в результате которого развалится однополярный мир. Как отметил сенатор, это станет возможно благодаря победе России на Украине и фактически над НАТО, поскольку Альянс воюет руками украинских граждан.

Байден заявил о способности Украины «остановить» Россию

Ранее в администрации президента США заявили, что страны НАТО выделят €40 млрд Украине в 2025 году на противодействие России. Об этом решении будет объявлено на саммите Альянса в Вашингтоне.